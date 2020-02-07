ناشط مدني يتعرض للطعن بالسكين في الشطرة شمالي ذي قار

2020/02/07 | 00:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر امني، الخميس، بتعرض ناشط مدني في الشطرة شمالي ذي قار للطعن بالسكين.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين قاموا بالقاء الناشط المدني ثائر هادي قرب بوابة الشطرة بعد طعنه بالسكين".

وأضاف، أن "هادي يرقد الآن في مستشفى الحسين التعليمي".

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الداخلية، الخميس، بيانا بشأن الاحداث التي شهدتها محافظتي النجف وكربلاء.

وقال الداخلية في بيانها، إن "القوات اﻻمنية تابعت الاحداث التي جرت في مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة يوم امس واليوم وقد حصلت احداث

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الخميس، بان 3 مدنيين اصيبوا بهجوم شنه داعش على قرية في اطراف خانقين.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "داعش هاجم اطراف قرية علي سعدون في اطراف خانقين (100كم شمال شرق بعقوب

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت قيادة شرطة كربلاء والمنشآت، الخميس (6 شباط 2020) بياناً حول احداث ساحة التربية، وسط المحافظة، فيما كشفت عن الوضع فيها حالياً.

وذكرت القيادة، في بيان، أن "القوات الأمنية في كربلاء انتشرت لحماية المتظاهرين في ساحة الت

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