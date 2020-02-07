الداخلية: التحقيقات جارية باحداث النجف الأشرف وكربلاء المقدسة

2020/02/07 | 00:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الداخلية، ان التحقيقات جارية لملاحقة المتسببين باحداث محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، داعية المتظاهرين الى ضبط النفس والتقيد بمناطق التظاهر.

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