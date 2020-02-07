كيت ميدلتون تعتذر لطفلة ابدت عدم رضاها

2020/02/07 | 00:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اضطرت دوقة كامبريدج للاعتذار لمعجبة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، بعد أن أعربت لها عن عدم رضاها على اختيار ملابسها، قائلة إنها “لا تشبه سندريلا”.والتقت دوقة كامبريدج بريان كوستيلو وابنتها أنابيل، خلال زيارة ملكية إلى سوانسي في ويلز، مع الأمير ويليام.وكانت الصغيرة أنابيل متحمسة للغاية لمقابلة “أميرة حقيقية” لكنها أصيبت بخيبة أمل لأن […]

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