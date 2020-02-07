2020/02/07 | 00:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجموعة صور لمحبي القادة الشهداء وهم يؤدون الصلاة وقراءة سورة الفاتحة في موقع اغتيال القادة الشهداء الحاج أبو مهدي المهندس ورفاقه.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



صلاة ودعاء في موقع ارتقاء القادة الشهداء وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. صلاة ودعاء في موقع ارتقاء القادة الشهداء) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. صلاة ودعاء في موقع ارتقاء القادة الشهداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).