ولادة اكثر من 56 الف طفل في ذي قار العام الماضي

2020/02/07 | 00:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، الخميس ، عن تسجيل اكثر من 56 الف ولادة في المحافظة خلال العام الماضي 2019 .وقال بيان صادر عن الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” صالات الولادة في المؤسسات الصحية في المحافظة سجلت في عام 2019 ، ولادة 56078 طفلا ، وسجل شهر […]

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