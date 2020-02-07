المرجع الخالصي يدعو ائمة الجمعة الى اعلان الحداد العام

2020/02/07 | 00:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المرجع الديني العراقي سماحة الشيخ جواد الخالصي، الخميس، ائمة الجمعة الى اعلان الحداد العام غدا....

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