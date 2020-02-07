عمليات بغداد: مجموعة داخل المتظاهرين هاجمت القوات الامنية برمانة يدوية

2020/02/07 | 00:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، بان مجموعة داخل المتظاهرين هاجمت القوات الامنية برمانة يدوية.

وقالت القيادة في بيان، ان "اعتداءً جديداً طال منتسبين اثنين من الفوج الأول في قوات حفظ القانون أثر رمي رمانة يدوية هجومية من قبل مجموعة داخل المتظاهرين في منطقة الوثبة ببغداد".

واضافت، ان "قواتنا الامنية البطلة مازالت تواصل تأمين هذه التظاهرات وهي تمارس أعلى حالات ضبط النفس وعدم الاحتكاك مع المتظاهرين".

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الداخلية، الخميس، بيانا بشأن الاحداث التي شهدتها محافظتي النجف وكربلاء.

وقال الداخلية في بيانها، إن "القوات اﻻمنية تابعت الاحداث التي جرت في مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة يوم امس واليوم وقد حصلت احداث

بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر امني، الخميس، بتعرض ناشط مدني في الشطرة شمالي ذي قار للطعن بالسكين.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين قاموا بالقاء الناشط المدني ثائر هادي قرب بوابة الشطرة بعد طعنه بالسكين".

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الخميس، بان 3 مدنيين اصيبوا بهجوم شنه داعش على قرية في اطراف خانقين.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "داعش هاجم اطراف قرية علي سعدون في اطراف خانقين (100كم شمال شرق بعقوب

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