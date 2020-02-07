2020/02/07 | 00:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن مدير فرع توزيع كهرباء ذي قار احد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب المهندس احمد حنون حسن هذا اليوم الخميس ، أثناء زيارته التفقديه لمحطة المشكاة الثانوية (قيد الانجاز) في مدينة الناصرية عن إنجاز الأعمال المدنية الخاصة بالمحطة.





وقال حسن في بيان تلقته "الغد برس" ان "المحطة بدأ العمل بها في فصل الصيف الماضي ضمن التخصيصات المالية الخاصة بالخطة الآنية لخلية الأزمة لعام ٢٠١٩ ومن المؤمل ان تدخل بالخدمة في صيف العام الحالي ٢٠٢٠".

وبين ان "المحطة سعة (2*31,5 mva) وسيخرج منها (14) مغذي 11 ك .



ف لافتاً الى ان أعمالها المدنية نفذت من قبل شركة الفيض الهندسية اما معداتها الكهربائية فسيتم تنصيبها من قبل ملاكات فرعنا".





واكد ان "المحطة ستعالج الاختناقات في مناطق الإدارة المحلية ، الزيتون ، البشائر ، الموحية ، الجامعة وتخفيف الاحمال عن محطة الامام علي (ع) الثانويّة بما يؤمن استمرار التيار الكهربائي أثناء فترة التجهيز".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كهرباء ذي قار تعلن انجاز الاعمال المدنية الخاصة بمحطة المشكاة الثانوية في مدينة الناصرية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كهرباء ذي قار تعلن انجاز الاعمال المدنية الخاصة بمحطة المشكاة الثانوية في مدينة الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).