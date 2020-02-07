الداخلية تؤكد: التحقيقات جارية لمعرفة المتسببين باحداث الامس واليوم في محافظتي النجف وكربلاء

2020/02/07 | 00:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكدت وزارة الداخلية، ان التحقيقات جارية لمعرفة المتسببين باحداث الامس واليوم في محافظتي النجف وكربلاء.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، ان "القوات اﻻمنية تابعت الاحداث التي جرت في مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة يوم امس واليوم، وقد حصلت احداث مؤسفة سقط خلالها عددا من الضحايا".

واضافت ان "التحقيقات جارية لمعرفة المتسببين وملاحقتهم ، ونؤكد هنا ان القوات اﻻمنية تقوم بواجباتها لحماية المتظاهرين السلميين ومنع وقوع الاعتداء عليهم من أية جهة كانت وكذلك المحافظة على سلمية التظاهرات".

ودعت وزارة الداخلية الأخوة المتظاهرين إلى"ضبط النفس والتقيد بمناطق التظاهر والمحافظة على المصالح العامة والخاصة كما وتدعو وسائل الاعلام إلى توخي الدقة في نقل الاخبار من مصادرها الرسمية والحقيقية بما يساهم في معرفة الحقائق من دون تضخيم أو تهويل".

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