الداخلية: التحقيقات جارية باحداث كربلاء المقدسة والنجف الاشرف

2020/02/07 | 00:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، بياناً بشأن الأحداث التي رافقت تظاهرات النجف وكربلاء الاربعاء والخميس.وذكر بيان للوزارة ، حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “تابعت القوات اﻻمنية الاحداث التي جرت في مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة يوم امس واليوم وقد حصلت احداث مؤسفة سقط خلالها عددا من الضحايا ، وان التحقيقات جارية لمعرفة المتسببين وملاحقتهم”.[…]

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