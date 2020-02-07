أحمد الخميسي - غريبان . قصة قصيرة . أحمد الخميسي

2020/02/07 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_الخميسي تجمد في مكانه حين رآها.لم يكن ليتخيل أنها قد تظهر له هكذا ببساطة، واقفة في سوبر ماركت.بدا له أن ظهورها المفاجيء يشبه انزلاق لون من السماء إلى الأرض، في غير مكانه أو زمانه.ولم يكن يدري، قبل أن يراها الآن، في هذه اللحظة، أن عينيها واسعتان تشعان بالحنان والتوسل الوديع، ولا أنها تتفادى ما حولها بحذر واحتراس مثل رسالة مغلقة لا ينبغي أن تصل لأحد.هي.نعم هي، التي طالما فتش عنها، كأن حياته كلها كانت ......

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