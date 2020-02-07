تقرير أميركي: هذا ما تبقى من شبكة إيران في العراق

2020/02/07 | 01:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق واقعياً، لا يُخفى على أحَدٍ تحكُّمَ #إيران بالعراق، فـ #طهران، تنهش بجسد #بغداد، منذ /١٧/ عاماً وأكثر، وذلك ما كان له أن يتم لولا أن قادة […]

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