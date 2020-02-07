اعتداء جديد يطال منتسبي قيادة عمليات بغداد

2020/02/07 | 01:20 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة عمليات بغداد، تعرض منتسبيه الى الاعتداء في منطقة الوثبة بالعاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "اعتداءً جديداً طال منتسبين اثنين من الفوج الأول في قوات حفظ القانون أثر رمي رمانة يدوية هجومية من قبل مجموعة داخل المتظاهرين في منطقة الوثبة ببغداد".

واضافت "مازالت قواتنا الامنية البطلة تواصل تأمين هذه التظاهرات وهي تمارس أعلى حالات ضبط النفس وعدم الاحتكاك مع المتظاهرين".





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