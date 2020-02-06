الخارجية تعلن قرب إعادة عائلة عراقية نجت من حادثة تحطم الطائرة التركية

2020/02/07 | 01:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الخارجية محمد علي الحكيم، عن اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة لإعادة عائلة عراقية كانت على متن الطائرة التركية التي تعرضت لحادث.

وأوضح الحكيم في تغريدة على تويتر، ان القنصلية العراقية عملت طوال ساعات الليل في إسطنبول، للتأكد من صحة افراد عائلة العراقية، كانت على متن الطائرة التركية التي انزلقت في المطار اثناء هبوطها، مشيرا الى قرب نقلهم الى فندق على نفقة الخارجية، وإتمام الإجراءات لتسهيل مهمة عودتهم الى البلاد بسلام.

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