2020/02/07 | 01:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استحوذ فيروس "كورونا" على عنواين الأخبار في جميع أنحاء العالم منذ بداية العام الجديد، حيث انتشر المرض الفتاك بسرعة على مستوى المعمورة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقائق قد لا تعرفها عن فيروس كورونا القاتل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقائق قد لا تعرفها عن فيروس كورونا القاتل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).