برشلونة يودع كأس الملك بخسارته امام بيلباو

2020/02/07 | 01:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج فريق برشلونة من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، على يد مضيفه أتلتيك بيلباو، إثر هزيمته أمامه (0-1) في اللقاء الذي جمعهما الخميس.

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