رصاص في الرقبة.. ميليشيات الصدر تفتك بمتظاهري كربلاء

2020/02/07 | 01:52 - المصدر: الحرة

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قالت مصادر صحية في كربلاء إن حصيلة هجوم ميليشيا القبعات الزرق على ساحة اعتصام المحافظة، بلغت جريحين، أحدهما في حالة خطرة.

وقالت المصادر لموقع "الحرة" إن "الجريح طه حسين عباس أصيب بطلق ناري في رقبته، وهو يرقد حاليا تحت العناية المشددة في مستشفى الحسين بالمحافظة".

يرقد الجريح طه تحت العناية المركزة

وأضافت المصادر إن "حالة الجريح الثاني الذي أصيب بطلق في قدمه أقل خطورة".

وقال شهود عيان، اليوم الخميس، إن مجموعات يعتقد إنها تنتمي لميليشيا القبعات الزرق قامت بمحاولة لاقتحام ساحة اعتصام كربلاء وتكسير الخيم الموجودة فيها.

وقال مصدر حكومي لموقع "الحرة" إن المجاميع انتشرت في الساحة وهي تحمل العصي والهراوات"، مضيفا أن القوات الأمنية لم تتدخل.

وتواصل الميليشيات التابعة لمقتدى الصدر اعتداءاتها على ساحات التظاهر، وكانت قد قتلت 7 أشخاص في النجف يوم الأربعاء أثناء فض الاعتصامات في المدينة.

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