علاوي في رسائل إلى العالم: ضرورة تقديم المتورطين بسفك دماء المتظاهرين إلى المحكمة الجنائية الدولية

2020/02/07 | 01:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: بعث رئيس ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، رسائل للامم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي يوضح فيها مايجري في العراق.وقال في تغريدة “ارسلت رسائل الى الامين العام للامم المتحدة والامين العام للجامعة العربية، ووزراء خارجية الدول دائمة العضوية في … Readmore

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