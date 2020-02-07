في تطور لافت قد يؤدي إلى استيزاره.. الساعدي في لقاء مع رئيس الوزراء المكلف

2020/02/07 | 01:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: بحث رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مع الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الأوضاع الامنية الراهنة.وعلّق مصدر موثوق بها لموقعنا أن اللقاء بين علاوي والساعدي قد يكون ممرا لاستيزار الأخير الذي يتمتع بشعبية واسعة بين العراقيين لدوره حين … Readmore

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