تقرير خطير لوزراة الدفاع الأميركية: إيران تدرب وتدعم ميليشيات لقمع الاحتجاجات الشعبية في العراق

2020/02/07 | 02:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- متابعة “ساحات التحرير” كشف تقرير جديد وقّعه المفتش العام في وزارة الدفاع الأميركية غلين فين عن شبكة تضم قادة ميليشيات تعتمد عليهم إيران لزيادة نفوذها في العراق، وضمان استهداف القوات الأميركية في هذا البلد.وأفاد التقرير أن “إيران لا … Readmore

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