2020/02/07 | 02:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع تصاعد اعمال العنف ضد المتظاهرين والتي شهدتها العاصمة بغداد ومحافظات أخرى أعلن زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي، إرسال رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ووزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، إضافة الى منظمة المؤتمر الإسلامي، لبيان حقيقة ما يجري في العراق وضرورة محاسبة المتورطين بسفك دماء المتظاهرين الابرياء وتقديمهم الى المحكمة الجنائية الدولية.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي يطالب بتسليم المتورطين بسفك دماء المتظاهرين الى المحكمة الجنائية الدولية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي يطالب بتسليم المتورطين بسفك دماء المتظاهرين الى المحكمة الجنائية الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).