الاستخبارات العسكرية: القبض على عدد من المطلوبين بتهم الإرهاب في بغداد وميسان

2020/02/07 | 02:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، إلقاء القبض على عدد من المطلوبين للقضاء، في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد ومحافظة ميسان.

وأوضحت المديرية في بيان، ان مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد، تمكنت وبالتعاون مع مفارز أمنية مشتركة، من القبض على خمسة مطلوبين للقضاء بتهم الارهاب في مناطق حي أور، والزعفرانية، وقضاء الحسينية، وإحدى نقاط السيطرة بمدخل جنوبي بغداد، فيما ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن ميسان الميدانية، القبض على ثلاثة متهمين، في قضاء الكحلاء التابع للمحافظة، مشيرة الى إحالة المتهمين للجهات المعنية لإكمال التحقيقات.

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