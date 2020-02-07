محمد الحنفي - هل الماركسية لا زالت حاضرة في عصرنا؟.....9

2020/02/07 | 04:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي تطور الماركسية بفعل تطور الواقع:إن الماركسية ليست جامدة أبدا، فهي متطورة باستمرار، وهي عندما وجدت، وجدت لتتطور، بتفاعلها المستمر مع الواقع المادي، والمعنوي، ومع الآداب، والفلسفة، والعلوم، والمناهج العلمية.والذين يفرضون جمود الماركسية، وعدم تطورها، إنما يفرضون ذلك، باسم الماركسية، بعد وصولهم إلى الحكم، وبعد انتشار العديد من الأديان المحرفة، التي تفرض ذلك الجمود العقائدي، الذي يفرض و......

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