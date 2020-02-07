ريال مدريد يرغب بالتعاقد مع مبابي مقابل 300 مليون يورو

2020/02/07 | 04:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرغب نادي ريال مدريد الاسباني في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل مستقبل الخط الأمامي في الفريق.

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