انتفاضة الباسك تقصي برشلونة وريال مدريد من كأس ملك إسبانيا

2020/02/07 | 04:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برشلونة وريال مدريد يودعان كأس ملك إسبانيا من الدور ربع النهائي

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