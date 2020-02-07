2020/02/07 | 05:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأردن: لن نقبل بأي حلول للقضية الفلسطينية على حسابنا المستقلة /قال رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، إننا في الأردن ثابتون على جبهة الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس.حديث الطراونة جاء لدى رعايته الخميس، أعمال المؤتمر التاسع للمنظمة العربية للمحامين للشباب.وأضاف الطراونة: “سنبقى متمسكين بمبادئنا وقيمنا ورسالتنا تجاه أمتنا، فلن نقبل بأي […]

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