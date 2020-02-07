2020/02/07 | 06:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور الامام علي السيستاني تعلق في المطعم التركي المستقلة / نشرت صورا للمطعم التركي قرب ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.وجرى تعليق لافتات كتب عليها :”كلا كلا للمحتل..كلا كلا للمحتل..نعم نعم للسيادة..كلا لصفقة القرن”.وعلقت صورة كبيرة للامام السيد علي السيستاني اعلى البناية.

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