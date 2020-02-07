2020/02/07 | 06:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوشنير يصف عباس بـ«الفاشل» ويناقش «صفقة القرن » مع أعضاء مجلس الأمن المستقلة / عقد أعضاء مجلس الأمن الدولي اجتماعا، غير رسمي، مع مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، نوقش خلاله خطة السلام بالشرق الأوسط التي أعلنها ترامب مؤخرا.وأشار سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى أن الاجتماع كان مفيداً.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوشنير يصف عباس بـ«الفاشل» ويناقش «صفقة القرن » مع أعضاء مجلس الأمن) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوشنير يصف عباس بـ«الفاشل» ويناقش «صفقة القرن » مع أعضاء مجلس الأمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).