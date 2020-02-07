2020/02/07 | 06:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستة مكملات غذائية تخفض ضغط الدم المستقلة / يزيد ارتفاع ضغط الدم من مخاطر تلف الأوعية الدموية والإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ويساعد اتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة مثالي على خفضه، فضلاً عن تناول بعض المكملات الغذائية.نشرت مجلة (الكونستلو) بعض المكملات الغذائية التي تساعد على خفض ضغط الدم، وفقًا لموقع “Health line”: […]

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