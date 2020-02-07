2020/02/07 | 06:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يعلن مقتل زعيم القاعدة باليمن المستقلة /أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، مقتل قاسم الريمي زعيم تنظيم القاعدة في “جزيرة العرب” في عملية عسكرية أميركية في اليمن.وقال ترامب في بيان “مارس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تحت قيادة الريمي قدرا هائلا من العنف ضد مدنيين في اليمن وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة […]

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