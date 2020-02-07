2020/02/07 | 06:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتصالات لعقد لقاء بين ابن سلمان ونتنياهو المستقلة / كشفت صحيفة إسرائيلية، عن وجود “اتصالات سرية” لإجراء لقاء ثنائي يجمع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المتهم بالفساد بنيامين نتنياهو.وأكدت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، نقلا عن “مصادر دبلوماسية عربية رفيعة المستوى”، اليوم الخميس، أن “هناك اتصالات مكثفة تجري بين الولايات […]

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