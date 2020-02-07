2020/02/07 | 06:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفاجأة غير متوقعة في الجزء الأخير من الهيبة المستقلة / تتوالى التسريبات الواردة من كواليس مسلسل “الهيبة الرد” شيئا فشيئا، وهو عنوان الجزء الرابع والأخير من سلسلة العمل الجماهيري لانشغال متابعيه فيه حاليا بعد مرور فترة على بدء تصويره في سوريا.ووفق المعلومات الجديدة التي أوردتها مجلة (فوشيا)، فإن الموسم الرابع من “الهيبة” لن يشهد […]

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