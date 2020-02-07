2020/02/07 | 06:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو : خوفا من كورونا..تعقيم مدينة كاملة بالمطهرات المستقلة / شرعت السلطات الحكومية بمدينة ييتشانغ الصينية منذ الثلاثاء بتطبيق نظام تعقيم وتطهير في المدينة استمر لساعات انتهت صباح الأربعاء لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد.وشملت عملية تعقيم المدينة التي يسكنها نحو 4 مليون و115 ألف نسمة الطرق الرئيسية والمجمعات السكنية والمحال ومعارض المنتجات الزراعية.[…]

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