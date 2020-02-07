2020/02/07 | 06:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخوف من استغلال الصين لفيروس كورونا في التغطية على قتل مسلمي الإيغور المستقلة / مع الذعر الذي أثاره فيروس كورونا حول العالم والإعلان عن وصوله إلى مدينة شينجيانج، يخشى مسلمي الإيجور في الصين على أقاربهم المحتجزين داخل معسكرات الاعتقال الصينية أن يتم استغلال الفيروس القاتل كحجة لـ تغطية قتلهم داخل الحجز.حيث أعربوا عن مخاوفهم من […]

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