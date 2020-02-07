2020/02/07 | 06:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو : الشرطة الصينية تحبس عائلة داخل منزل بعد إصابتهم بـ كورونا المستقلة / مقاطع فيديو مروعة لرجال الشرطة الصينيين وهم يحبسون المرضى المشتبه بهم في منازلهم، ويعتدون على أفراد أسر المصابين، في ظل محاولة لمحاصرة فيروس كورونا الجديد.https://www.mustaqila.com/wp-content/uploads/2020/02/480x270_MP4_5078788397114477753.mp4 يشكل تفشي الفيروس الجديد في الصين تحديًا كبيرًا ليس فقط للعاملين الطبيين في البلاد، ولكن […]

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