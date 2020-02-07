الداخلية العراقية تصدر بيانا بشأن احداث النجف وكربلاء

2020/02/07 | 08:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الداخلية العراقية، امس الخميس، بيانا بشأن احداث محافظتي النجف وكربلاء....

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