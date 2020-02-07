نائب رئيس البرلمان العراقي يطلب بالإسراع في خروج القوات الامركية

2020/02/07 | 08:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر نائب رئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي، بيانا رد فيه على السفارة الأمريكية بعد إدانتها لأحداث النجف....

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