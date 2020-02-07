2020/02/07 | 08:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية الى 61 شخصاً.

وقالت الوزارة ان عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية "دياموند برينسيس"، الخاضعة للحجر الصحي، ارتفع الى ثلاثة أضعاف، وفقا قناة "إن أتش كي" اليابانية .

وفي وقت سابق تم الإعلان عن إصابة 20 شخصا على متن السفينة.

وأعلن وزير الصحة الياباني، كاتسونوبو كاتو، يوم الأربعاء الماضي، عن فرض حجر صحي على سفينة سياحية متوقفة في ميناء يوكوهاما، بعد الكشف عن إصابة نحو 10 أشخاص بفيروس كورونا.

وأعلنت رابطة منظمي الرحلات السياحية الروسية "أتور"، الأربعاء، أنه تم تأكيد عشر حالات إصابة بفيروس كورونا، 9 ركاب وأحد أفراد الطاقم على متن سفينة "دياموند برينسيس" اليابانية، حيث يوجد 24 روسيا، لم يتم تشخيص فيروس كورونا لديهم.

وذكرت وسائل الإعلام اليابانية، أنه حتى الآن هناك 20 إصابة على الأقل بالفيروس على متن السفينة بعد إجراء الفحص لـ273 شخصًا، حيث تم الحصول على نتائج الفحوصات لـ102، وتأكيد 20 إصابة، وقد يرتفع هذا العدد عندما تصبح النتائج الأخرى معروفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في السفينة السياحية باليابان إلى 61 شخصا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في السفينة السياحية باليابان إلى 61 شخصا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).