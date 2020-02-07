” نائبة ” تهدد بأغلاق محلات بيع الخمور..!!!

2020/02/07 | 08:56 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت تصريحات النائب في البرلمان العراقي ، وحدة الجميلي، التي هدّدت بتظاهرات وصفتها بالحاشدة، لإغلاق محلات الخمور في العاصمة بغداد، ردود فعل متباينة وانتقادات بين الأوساط الشعبية والناشطين.واعتبر الناشطون […]

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