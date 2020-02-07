برشلونة يلحق بمدريد ويودع كأس الملك

2020/02/07 | 09:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ودع برشلونة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم من دور الثمانية، بعدما خسر 1-صفر أمام مستضيفه أتليتيك بيلباو بهدف إيناكي وليامز من ضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع.وحول المهاجم وليامز تمريرة عرضية إلى داخل الشباك ليشع لاحتفالات الجماهير بإستاد سان ماميس بعد لحظات من إهداره فرصة خطيرة.

وأضاع ليونيل ميسي قائد برشلونة فرصة قرب النهاية، إذ اكتفى بالتسديد في قدم أوناي سيمون حارس بيلباو، كما أهدر زميله أنطوان غريزمان كرة أخرى.ويملك الفريق الكاتالوني الرقم القياسي بعد فوزه باللقب 30 مرة، لكنه ودع البطولة مع ريال مدريد بعدما خسر فريق المدرب زين الدين زيدان 4-3 أمام ضيفه ريال سوسيداد في وقت سابق من اليوم.

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