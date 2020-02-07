شاهد.. شرطة بابل تقطع الشك باليقين وتفّتش ساحة الاعتصام في المحافظة وهذه كانت النتيجة

2020/02/07 | 09:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أقدمت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الجمعة، على تفتيش خيام المعتصمين في ساحة مجسر الثورة في المحافظة للبحث عن اشياء ممنوعة في الخيم.وأظهر فيديو اطلعت عليه “يس عراق”، أن “الشرطة لم يجدوا شيئًا في الخيام خلال عمليات التفتيش وكانت التعامل بشكل ودي وطيب من أجل قطع الطريق على أنصار الأحزاب التي […]

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