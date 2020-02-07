ترامب يؤكد مقتل زعيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية باليمن

2020/02/07 | 09:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قوات بلاده قتلت زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب خلال عملية في اليمن.

وقال ترمب في بيان نشره البيت الأبيض إن الولايات المتحدة "نفذت عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن نجحت في القضاء على قاسم الريمي، أحد مؤسسي وزعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب".

وكان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، قد أعلن مسؤوليته عن إطلاق النار في كانون الأول داخل قاعدة بحرية أمريكية في فلوريدا أدى إلى مقتل ثلاثة بحارة على يد ضابط سعودي، وفقاً لمركز "سايت".

وتعتبر قاعدة بنساكولا مركز برامج التدريب العسكري للأجانب التابع للبحرية الأمريكية.



وتأسست سنة 1985 خصوصاً من أجل الطلبة السعوديين قبل أن تتسع لتشمل جنسيات أخرى.

وقال ترامب إنه في ظل قيادة الريمي "ارتكبت القاعدة في جزيرة العرب أعمال عنف غير معقولة ضد المدنيين في اليمن وسعت إلى شن وإلهام العديد من الهجمات ضد الولايات المتحدة وقواتنا".

وأضاف أن مقتله "يزيد من تراجع القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم القاعدة العالمي، ويقربنا من القضاء على التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات لأمننا القومي".

ولم يقدم ترامب أي تفاصيل عن ظروف العملية أو توقيتها.

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