عائلة تُقاضي مادونا لتأخّر إطلالتها على المسرح

2020/02/07 | 09:17 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من بيروت: تواجه النجمة العالمية مادونا دعوة قضائية من عائلة تُعتبر من مروحة المعجبين بها، بسبب تأخرها بالصعود على المسرح في حفلها بتاريخ 21 سبتمبر، وأيضا في حفل يوم 1 […]

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