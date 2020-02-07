أحد الحاضرين في اجتماع علاوي والفريق الساعدي يكشف سبب اللقاء بينهما

2020/02/07 | 09:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف المحلل السياسي، ابراهيم الصميدعي، اليوم الجمعة، عن سبب الفريق عبد الوهاب الساعدي مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.وقال الصميدعي في تغريدة تابعتها “يس عراق” إن “لقاء الفريق الساعدي كان بطلب من المتظاهرين لكي يمثلهم، وهنا يشير الصميدعي إلى المتظاهرين الذين التقوا بالمكلف علاوي قبل أيام وقدموا مطالبهم له”.[…]

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