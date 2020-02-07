2020/02/07 | 09:29 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إن نسيتم فحن لا ننسى شاهد #المالكي مرة #جوكر ومرة #ذيل حسب المصلحة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد على التاريح المالكي انموذا) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد على التاريح المالكي انموذا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).