بومبيو يعلق على أحداث النجف ويصف الشعب العراقي بـ’’الشجاع’’

2020/02/07 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

علّق وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو، الجمعة (07 شباط 2020)، على أحداث النجف التي جرت أول أمس الأربعاء، معرباً عن غضب الولايات المتحدة من أعمال العنف.

وقال بومبيو في بيان إنه "منذ أكتوبر من العام الماضي خرج المتظاهرون المسالمون إلى الشوارع للمطالبة بإصلاح الحكومة وقوبلوا بالتهديدات والعنف الوحشي وهجمات بالنيران الحية".

وتابع قائلا إنه "من غير المعقول أن يستمر مرتكبو هذه الأفعال من دون عقاب".

ودعا بومبيو إلى "محاسبة الشخصيات السياسية التي تحرض على العنف وقادة الحكومة الذين لا يتخذون خطوات لحماية حرية التعبير والتجمع السلمي ما أدى لمقتل أكثر من 600 متظاهر وجرح الآلاف حتى الان".

وأضاف: "ينبغي على الحكومة العراقية أن تعالج على الفور المظالم المشروعة للمتظاهرين من خلال سن إصلاحات ومعالجة الفساد".

ووصف وزير الخارجية الأمريكي "الشعب العراقي بالشجاع الذي يسعى إلى حكومة خالية من الفساد والتدخل (الإيراني)، نقدم صداقة ودعم أميركا المتواصلين للشعب العراقي، ونؤكد من جديد التزام الولايات المتحدة الدائم تجاهه وعراق قوي سيد ومزدهر".

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