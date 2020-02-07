الرئيس الأمريكي يعلن مقتل زعيم تنظيم القاعدة في اليمن

2020/02/07 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابع

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده قضت على قاسم الريمي، زعيم تنظيم "القاعدة" في الجزيرة العربية، وأنها ستواصل الإطاحة بالإرهابيين الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بها.

وذكر ترامب أن الريمي انضم إلى تنظيم "القاعدة" في تسعينيات القرن الماضي، وعمل لصالح أسامة بن لادن في أفغانستان.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن تنظيم "القاعدة" تحت قيادة الريمي "ارتكب في جزيرة العرب أعمال عنف غير معقولة ضد المدنيين في اليمن، وسعى إلى شن العديد من الهجمات ضد الولايات المتحدة وقواتها".

ووصف ترامب مقتل الريمي بأنه "يزيد من تدهور تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وحركة القاعدة العالمية، ويقربنا من القضاء على التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات على أمننا القومي".

ورأى الرئيس الأمريكي أيضا أن "الولايات المتحدة ومصالحنا وحلفاءنا اصبحوا أكثر أمانا نتيجة لمقتله..



سوف نستمر في حماية الشعب الأمريكي من خلال التعقب والإطاحة بالإرهابيين الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بنا".

وكان البيت الأبيض قد أعلن مساء أمس مقتل زعيم تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، قاسم الريمي، في غارة جوية أمريكية استهدفته في اليمن، في حين عرضت واشنطن في وقت سابق مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات حوله.

بغداد اليوم - متابعة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "المعارضة الداخلية التي تنتقد مواقف الحكومة تجاه الأوضاع السائدة في ليبيا وسوريا، تجهل قيم وتاريخ وثقافة الشعب التركي".

جاء ذلك في خطاب ألقاه أردوغان في ولاية قيريق قلعة، وسط

بغداد اليوم - متابعة

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على "أنه لن نخون الأمانة إطلاقا، ولن نتنازل قيد أنملة عن الحقوق التي أقرتها الشرعية الدولية".

وقال الرئيس الفلسطيني "بدون القدس التي احتلت عام 1967 عاصمة دولة فلسطين الأبدية،

بغداد اليوم-بغداد

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن دعمها لاختبارات في 7000 مختبر حول العالم بهدف التصدي لانتشار فيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في الصين وأصاب عشرات الآلاف وأودى بحياة المئات.

وأكدت المنظمة، في مؤتمر صحفي، أنه من المبك

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