الرئيس الصيني يؤكد لترامب :اطمئن نحن نشن حرباً شعبية ضد الفيروس

2020/02/07 | 09:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكين,-(أ ف ب) – أكّد الرئيس الصيني شي جينبينغ لنظيره الأميركي دونالد ترامب هاتفيًا الجمعة أنّ بلاده “قادرة تمامًا” على التغلب على فيروس كورونا المستجدّ، بحسب ما أوردت وسائل إعلام رسميّة.وقال شي لترامب إنّ الصين تشن “حربا شعبية” ضد الفيروس من خلال “تعبئة وطنية” و”إجراءات صارمة للوقاية والسيطرة” على كورونا، بحسب تصريحات نقلها التلفزيون […]

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