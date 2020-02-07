2020/02/07 | 09:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، هبوط طائرة مدنية اضطرارياً في قاعدة حميميم العسكرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الدفاع الروسية: طائرة مدنية تهبط اضطرارياً في قاعدة حميميم العسكرية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الدفاع الروسية: طائرة مدنية تهبط اضطرارياً في قاعدة حميميم العسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).