ماذا يحصل في النجف الاشرف؟

2020/02/07 | 09:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في النجف ينشط التيار المدني بفعل الدور المبكر للسفارة الأمريكية على يد فخري كريم ومن اراد التأكد فليراجع مؤتمرات وفعاليات التيار المدني.النجف الاشرف ينشط فيها التيار الشيوعي واليماني والأخير […]

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